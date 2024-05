Il questore Fredella saluta la città: "Giovani, attenti ai rischi del web"

Gli ultimi scatoloni da mettere via, il saluto ai colleghi e una chiacchierata con i giornalisti sui due anni e mezzo di attività al comando della Questura spezzina, che Lilia Fredella si appresta a lasciare per un incarico al Ministero dell’Interno, come direttore dell’ufficio analisi coordinamento e documentazione. Fra le importanti novità introdotte dal suo arrivo a Spezia c’è stata la riapertura del posto di polizia all’ospedale Sant’Andrea, "un presidio importante – spiega Lilia Fredella – sia per il personale sanitario vittima di aggressioni in corsia, sia per le donne che qui trovano uno spazio dove sono libere di denunciare". In futuro non è escluso un’analoga apertura anche all’ospedale di Sarzana, con l’ingresso in polizia di nuovo personale. "In difesa delle donne è stato attivato il procollo Zeus" con la presa in carico delle persone che si sono rese protagoniste di episodi di violenza sulle donne. Dalla violenza di genere al mondo dei giovani, "dove assistiamo a un radicale cambiamento di comportamento, con lo spostamento dalla realtà fisica a quella virtuale. Spesso i giovani poi pensano di poter trasferire alla realtà episodi di vita da web, con tutti i rischi del caso". Sul tavolo della polizia postale è intanto arrivata la denuncia-choc di tre ragazzine che sul web hanno trovato una sgradita sorpresa: la loro foto, presa dai profili social, dove con una modifica sono apparse senza vestiti. "Non abbiamo ancora segnalazioni di reati commessi con l’intelligenza artificiale ma continuiamo a registrare truffe sul web: chi le commette sa di correre meno rischi e avere maggiori profitti". Per quanto riguarda l’ordine pubblico le criticità maggiori "sono state contro Napoli, Sampdoria e Lazio", con l’arrivo al mattino di un gruppetto di tifosi e lo scontro con i supporters locali. "In questi anni sul fronte ordine pubblico abbiamo lavorato molto sul tema della prevenzione, adottato strategia proprio per anticipare gli eventi e scongiurarli. Il centro città? Piazza Bastione ha una movida che spesso sfocia in malamodiva, anche piazza Brin è un’area complessa". Ora l’incarico al Ministero a Roma, mentre a Spezia lunedì arriverà il nuovo questore Sebastiano Salvo.