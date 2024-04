Il primo serial-killer ragazzino. Agli Impavidi ’L’adolescente’

La storia del primo serial killer adolescente dopo essere stata narrata in diversi libri è finita a teatro proprio grazie all’ultima ricerca letteraria affrontata con un taglio scientifico e alla rappresentazione scenica di un nutrito gruppo di attori e musicisti. Stasera va in scena al teatro degli Impavidi di Sarzana ’L’adolescente’, la storia di Giorgio William Vizzardelli noto alla cronaca nera di fine anni Trenta come il ’mostro di Sarzana’.

L’evento è stato curato dal Teatro Ocra, con il patrocinio e il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Sarzana. ’L’adolescente’ sarà presentato in anteprima stasera, venerdì, alle 21.30, sul palcoscenico del Teatro Impavidi. La regia è di Toni Garbini e protagonisti sulla scena saranno Maurizio Ricevuto, Danilo Puce, Paolo Rava, Leonardo Taliercio, Marien Morales, Angela Silvano, Amanda Cargioli, Emanuela Cristofaro, Sara Montefiori, Gabriele Basile, Enrica Ventarelli, Serenella Vianello. Al violoncello le note di Camilla Vaccarini mentre i costumi sono a cura di Michela Brondi. L’ispirazionedella performance è arrivata dalla recente pubblicazione del libro della psicologa sarzanese da tempo residente a Roma, Vanessa Isoppo, che ha ripercorso in una chiave professionale e tecnica la vicenda che alla fine degli anni Trenta sconvolse la città e vide protagonista dei delitti il giovanissimo Giorgio William Vizzardelli. Un’analisi psico-criminologica raffinata di un serial killer adolescente svolta in una chiave basata sulla competenza e esperienza professionale sull’adolescente responsabile della serie di omicidi culminati con la sua lunga detenzione e il successivo suicidio, anni dopo, una volta scontata la pena.

Il progetto teatrale ha come obiettivo dunque quello di illuminare un evento che sconvolse l’intera comunità offrendo uno sguardo approfondito, oltre che sul fatto di cronaca e sui risvolti sociali, anche sulla drammaticità del disagio adolescenziale, problema rilevante anche nel contesto odierno. Nel corso degli anni l’associazione Teatro Ocra ha realizzato progetti monografici dedicati a illustri autori legati al territorio, come il poeta Paolo Bertolani e l’artista Luciano Ginesi. Recentemente, l’associazione ha realizzato un progetto performativo e multimediale che ha permesso di esplorare e valorizzare l’archivio storico della città di Sarzana. Il costo del biglietto di ingresso allo spettacolo di questa sera è di 13 euro, 10 per i biglietti a tariffa ridotta.

m.m.