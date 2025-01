Il primo cittadino scende in campo: con il pennello. Cancellate le scritte contro il Prefetto di Massa

La scritta andava rimossa al più presto e visti gli impegni dell’ufficio tecnico comunale ci ha pensato direttamente il primo cittadino di Luni a cancellarla. Alessandro Silvestri (nella foto) si è quindi “armato“ di pennello e vernice bianca per far sparire le frasi offensive rivolte al Prefetto di Massa Carrara spuntate la scorsa notte in un muro che delimita un parcheggio pubblico a Luni. Quelle parole offensive erano state segnalate immediatamente ai carabinieri della locale stazione i che hanno così messo in moto la ricerca di eventuali indizi per risalire agli autori e non è escluso che dalle telecamere piazzate nella zona possano anche uscire indizi interessanti. Dopo il sopralluogo il sindaco Alessandro Silvestri ha deciso che quell’offesa dovesse sparire al più presto quindi è passato direttamente all’azione e a colpi di pennello ha cancellato le parole pesanti vergate con lo spray colorato. Il sindaco Silvestri non è per altro nuovo agli interventi fai da te, velocizzando al massimo le operazioni di manutenzione del territorio in prima persona. Negli ultimi tempi nella zona di Luni si sono registrati altri episodi di vandalismo. Nelle scorse settimane infatti i teppisti sono entrati in azione nell’area di sosta lungo le sponde del canale Lunense gestita e curata dall’Auser. Come già accaduto in passato a fare le spese della scorribanda sono stati i cartelli che il gruppo di volontari ha dedicato alle donne e all’attenzione contro la violenza e la panchina rossa.

Massimo Merluzzi