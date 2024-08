Il Premio Perioli assegnato a mister D’Angelo

Sale l’attesa per il Premio Perioli, che sarà assegnato all’allenatore dello Spezia Calcio Luca D’Angelo, in programma ad Arcola stasera alle 21 al parco recentemente intitolato a Mimma Rolla in via Valentini. L’evento organizzato dal Comune di Arcola con il contributo di Fondazione Carispezia è giunto alla sua quarta edizione, dedicato a Coriolano Perioli, imprenditore arcolano, cresciuto nella frazione del Termo con gli altri cinque fratelli, rimasti orfani durante la prima guerra mondiale. Una storia importante quella di Perioli che insieme al fratello maggiore Dario fonda una delle primissime aziende di trasporti su nave di carbone e proprio da quell’idea prende il via la sua carriera di imprenditore che lo porterà ad essere il presidente dello Spezia negli anni ‘40. Perioli infatti fu il presidente dello Spezia dei Vigili del Fuoco che nel 1944 vinsero quello scudetto mai pienamente riconosciuto, con l’Italia divisa in due e senza la partecipazione delle squadre del sud Italia.

Un avvenimento che quest’anno è giunto al suo ottantesimo anniversario, ma Coriolano non potè assistere a quell’impresa perché fu arrestato, ritenuto nemico del fascismo, deportato prima a Bolzano e poi a Mauthausen dove fu ucciso nel 1945. Dopo Bergomi, Lippi ed Evani, il Premio nato da un’idea del vicesindaco Gianluca Tinfena vedrà protagonista lunedì sera il mister dello Spezia in una serata accompagnata dalla performance dell’attore Riccardo Monopoli, presente anche il giornalista Rai Paolo Paganini. L’ingresso è libero.