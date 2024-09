Il premio Hystrio Altre Muse a “Fuori Luogo”

Il Premio Hystrio Altre Muse consegnato a Fuori Luogo – il progetto spezzino ideato da Scarti Centro di Produzione Teatrale di Innovazione – durante una emozionante cerimonia al Teatro Elfo Puccini di Milano, dinanzi ai più prestigiosi operatori del settore culturale. A ritirarlo sul palco Andrea Cerri, direttore artistico di Fuori Luogo con una delegazione dello staff (nella foto, da sinistra Maddalena Peluso, Rossana Crudeli, Francesca Lombardi, Giulia Moretti, Daniele Passeri, Renato Bandoli, Enrico Casale e Francesca Lateana). Questa la motivazione della giuria: Fuori Luogo, giunto quest’anno alla XIII edizione, è un contenitore di progetti speciali oltre che un cartellone di spettacoli capace di creare un pubblico vivace e un’intensa attività di produzione, residenza e progettazione di eventi culturali, al centro ‘Dialma Ruggiero’ a Fossitermi, quartiere periferico di La Spezia, per estendersi poi al centro cittadino e ad altri Comuni della Liguria. Ideato, promosso e realizzato da una agguerrita realtà eterogenea ha saputo rimettere al centro l’artista e l’atto creativo, instaurando uno stretto rapporto di fiducia tra le comunità locali e la scena nazionale. Essere e sentirsi Fuori Luogo non risponde solo a un dato geografico-culturale, ma soprattutto a un agire programmatico, poetico e politico, volto a rivendicare un teatro ‘popolare’, un teatro come ‘servizio pubblico’, con l’intento di allargare sempre di più la comunità di spettatori e artisti.

m. magi