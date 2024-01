Il ’porrajimos’ in un libro al liceo Mazzini

Anche il liceo ’Mazzini’ della Spezia partecipa alle celebrazioni per la Giornata della Memoria: lunedì 29 gennaio, a partire dalle 9, promuove nella biblioteca dell’istituto una mattinata dedicata alla presentazione in anteprima del libro di Chiara Nencioni ’A forza di essere vento. La persecuzione di rom e sinti nell’Italia fascista (2024)’, pubblicato dalla casa editrice Ets di Pisa nella collana ’Verba manent – Racconti di vita e storia orale’. Organizzato in collaborazione con l’associazione Archivi della Resistenza, alla presenza del professor Paolo Pezzino, presidente dell’istituto Ferruccio Parri e già ordinario di Storia contemporanea all’Università di Pisa, l’evento si focalizza sul ’porrajimos’, il grande divoramento: la persecuzione dei rom e dei sinti perpetrata anche nel nostro paese. Una pagina di storia meno nota, ma ugualmente tragica guardando a quelle coeve, in cui si analizzano le responsabilità del regime fascista e la cornice in cui questi fatti avvennero.