Il pianista. Trovato al Ridotto

Il pianista toscano Andrea Trovato è l’atteso secondo ospite della rassegna ’Domeniche in musica’ organizzata dal lavoro dell’associazione musicale ’Il Pianoforte’ e dall’associazione ’Amici della Musica Accademia Musicale A. Bianchi’, in collaborazione con Gli Scarti che gestiscono il teatro cittadino e il patrocinio ed il contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Sarzana. Dopo il seguitissimo e applauditissimo esordio del violoncellista Daniele Lorefice che ha aperto le quattro date della rassegna l’appuntamento di domenica pomeriggio alle 17.30 sempre al ridotto del teatro degli Impavidi è con il pianista Andrea Trovato che porterà in scena "Reflets de l’àme" con musiche di Chopin, Liszt, Debussy, Gershwin. Sono ancora a disposizione i biglietti (al costo di 8 euro e ridotto 5) sia per lo spettacolo di domenica pomeriggio che per prenotare i prossimi due in programma il 3 e 10 dicembre. Considerata la capienza del Ridotto degli Impavidi è comunque consigliato di acquistare oppure prenotare i biglietti con un certo anticipo. La biglietteria del teatro sarzanese è aperta fino a sabato dalle 9.30 alle 13 e domani pomeriggio, giovedì, anche dalle 16 alle 19. Inoltre è possibile acquistare i tagliandi direttamente sulla piattaforma digitale Vivaticket. Le prossime due date della rassegna "Domeniche in musica" sono previste il 3 dicembre con un omaggio a Maria Callas offerto dal duo campano formato dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista Nadia Testa mentre domenica 10 l’ultimo spettacolo di corno e pianoforte avrà come protagonisti Natalino Ricciardo in duo con la pianista Lidia Parazzoli. Inoltre è possibile acquistare i tagliandi anche sulla piattaforma digitale Vivaticket oppure prenotarli al numero 346.4026006 e si posso ritirare anche fino a mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.