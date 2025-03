Il Pd all’attacco: "Perchè il sindaco non dice niente?

"Solo Sarzana tace. Chiediamo al sindaco Cristina Ponzanelli di esprimersi ". Anche il Pd di Sarzana si unisce alla piogge da critiche legate alla decisione di Regione Liguria di spostare l’attuale polo della Protezione civile da Santo Stefano Magra a Brugnato, evidenziando come dei sette sindaci della Val di Magra solo il primo cittadino di Sarzana non abbia ancora preso posizione su una scelta che presenta problemi di metodo e logistici "Sorprende la mancanza di concertazione e confronto con gli enti esponenziali dei territori coinvolti – spiegano i consiglieri Beatrice Casini, Vico Ricci e Franco Musetti - prima di tutto i sindaci, spesso in prima linea nelle frequenti emergenze che implicano il coinvolgimento della Protezione Civile, ma anche i volontari, che nei comuni della Val di Magra sono numerosissimi e organizzati". Una proposta "calata dall’alto e appresa dalla stampa" che non contiene le motivazioni per cui sia divenuto inadeguato un polo che funziona da baricentro rispetto al territorio provinciale in favore di una nuova posizione che ai consiglieri dem di Sarzana appare troppo decentrata e dove la semplice distanza possono rendere disagevole il trasferimento dei volontari stessi. "Se la collocazione attuale presenta criticità – conclude il Pd – le istituzioni si adoperino per individuare rimedi alternativi ma in una prospettiva di positivo confronto con i soggetti interessati. No a logiche verticistiche e diktat".

E.S