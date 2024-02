’Il passante’ di Angelini al Museo

Marco Angelini, avvocato, presenta oggi, al Museo Etnografico, il suo romanzo d’esordio, ‘Il passante’, pubblicato per Morellini, uscito da una decina di giorni in libreria (disponibile anche online) e che ha riscosso già un buon successo di vendite. Appuntamento alle 17.30 nella struttura museale di via Prione 156, con ingresso libero, per un evento che vanta il patrocinio del Comune e che vede l’introduzione di Lucrezia Ricci, dell’omonima libreria di via Chiodo, e il dialogo tra l’autore e il giornalista Filippo Conte. ‘Il passante’ è romanzo e al contempo raccolta di storie, in un giorno vicino alla fiera. Ciascuna storia è associata a un luogo (via, piazza o altro) e tutte condividono Angelo Bove, che è il passante del titolo e il protagonista. Nel quadro variopinto e caratteristico di una città di mare, in cui si sfiorano e si intrecciano destini, la narrazione si avvicina con progressione alla figura del passante, per coinvolgere appassionatamente i lettori.