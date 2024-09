Il “Parodi“ cambia look. E scommette sul padel

Il percorso è stato difficile ma alla fine il risultato è stato eccellente evidenziando la vocazione sportiva del Comune di Luni. Dopo aver rigenerato attraverso la gestione dei privati il centro sportivo di Luni Mare la solita formula è stata adottata per disegnare il nuovo volto del “Lino Parodi“ adesso diventato tra i più moderni e all’avanguardia del panorama sportivo provinciale. Il centro sportivo in localiutà Gaggio oltre al calcio, per il quale è stato costruito anni fa, apre le porte a altre discipline e accoglienza. L’impianto appena inaugurato è dotato di due campi da padel coperti, nuovi spogliatoi completamente ristrutturati, un campo da calcetto con manto in erba sintetica; due campi da calcio a 11 giocatori in erba, un’area verde attrezzata con giochi per bambini, nuove aree comuni, bar e punto ristoro completamente ristrutturati ed aree esterne di nuova costruzione. I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti dalla cordata di imprenditori che si è aggiudicata il bando. Al taglio del nastro che ha ufficialmente aperto la struttura erano presenti oltre al sindaco Alessandro Silvestri, gli assessore Massimo Marcesini, Barbara Moretti, Federico anche Sebastiani e Patrizia De Masi Davide Benedini, dottore commercialista con studio a Carrara, Genova e Milano, Fabio Lorenzini, imprenditore in trasporti pubblici e privati, Samuele Calcagno, Luca Bini e Gabriele Doretti, ristoratori e gestori di società sportive. Il centro sportivo è utilizzato dalla prima aquadra della Usd San Marco Avenza 1926, Amatori Blu Boys e dalla nuova Virtus San Marco Luni che quest’anno militerà in terza categoria toscana.