Il Palio riparte col Trofeo di Natale. Inizia la caccia alla 99esima edizione

La caccia al 99° Palio del Golfo si aprirà domenica prossima. Il 17 dicembre nelle acque della Morin le tredici borgate marinare si ritroveranno per il primo appuntamento stagionale, il Trofeo di Natale. Il tradizionale evento sportivo natalizio è stato presentato ieri a Palazzo civico, ed è stato occasione per fare il punto anche verso il lungo percorso verso l’edizione del centenario, prevista nel 2025. "Un moment di festa ma anche di rinnovo di questa tradizione che anima il golfo – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini –. Stiamo valorizzando il Palio a livello nazionale, ci stiamo adoperando per la prossima edizione e stiamo già lavorando per il centenario, attraverso un percorso di qualità fatto anche di investimenti". Un lavoro che, come sottolineato dall’assessore al Palio, Maria Grazia Frijia, "è impostato per traguardare l’appuntamento storico dei 100 anni. Siano riusciti a fare passi in avanti, lo dimostrano il patrocinio del ministero del Mare e il Blue Festival, e l’obiettivo è continuare su questa strada: a mio avviso stiamo facendo bene". Il dominus del Palio, Massimo Gianello, nel sottolineare l’esigenza di "andare avanti con percorso prefissatato per arrivare al 2025 super allenati, così da fare ciò che la comunità si attende, perchè non possiamo deludere le aspettative", ha fatto il punto sulla stagione ormai alle porte e sulla modifica al regolamento delle pre palio. "Quest’anno sono stati allestiti equipaggi molto forti, credo e spero che ci sarà equilibrio. Siamo riusciti per la prima volta a stendere un calendario triennale di gare prepalio: ogni anno saranno nove. Queste gare sono importanti ma devono avere un equilibrio e soprattutto devono essere valorizzate nell’ottica dell’appuntamento di agosto. Le borgate hanno dimostrato maturità nel raggiungere un risultato soddisfacente per tutto il movimento". Un evento, quello di domenica prossima, che si legherà ancora una volta a Telethon: sarà allestito un banchetto dove acquistare prodotti solidali per sostenere la ricerca e ogni timoniere indosserà la tradizionale maglietta con i colori della fondazione. "Sarà questo il modo per ribadire che uniti, mantenendo ognuno la propria unicità e i propri colori, si può remare tutti nella stessa direzione, così come si può contribuire, tutti insieme, alla ricerca" afferma la coordinatrice provinciale Mara Biso.

Matteo Marcello