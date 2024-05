Il newyorkese Dolce al Big Boss

Sul palco del Big Boss Man, questa sera, sarà la volta del newyorkese Jaime Dolce e la sua band Innersole. Saranno protagonisti, dalle 21, di uno spettacolo dal sound electric blues, un po’ funk rock con delle sfumature alla Jimi Hendrix. Il cantautore ha vissuto a lungo in Toscana prima di trasferirsi a Parma, base per girare l’Italia in lungo e in largo con il suo Innersole, il gruppo che ha fondato più di vent’anni fa. A New York e` stato il chitarrista di Mason Casey (armonicista con Wilson Pickett, Popa Chubby e tanti altri), con cui è andato in tournée in diversi Paesi europei; ha all’attivo numerose serate con lo scomparso Eric Udel e Lee Finkelstein, rispettivamente bassista e batterista della Original Blues Brothers Band. La Fender Stratocaster di Jaime, il basso di Andrea Tiberti e la batteria di Matteo Sodini si uniranno per stupire il pubblico. Info allo 0187 302686 oppure via Whatsapp al 342 5286661 (anche per le prenotazioni).