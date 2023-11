Il ’Narciso meccanico’ serra i suoi petali. Ultimo giorno utile per visitare la mostra

La lunga estate culturale di Castelnuovo Magra si conclude oggi. Quella di oggi infatti sarà l’ultima giornata utile per visitare la mostra fotografica dello scrittore-fotografo Maurizio Maggiani che è stato il principale evento dal titolo ’Narciso meccanico. Una fotocamera per specchiarsi nel mondo’ allestita all’interno della torre dei Vescovi di Luni in piazza Querciola nel borgo collinare. Dopo l’incontro che si è tenuto la scorsa settimana tra Maggiani e il fotoreporter Uliano Lucas per la presentazione del catalogo relativo alla mostra domani si chiude la rassegna organizzata dal Comune di Castelnuovo Magra con la collaborazione di Museo audiovisivo della resistenza, Fototeca provinciale Mario Dondero’ di Fermo, associazione Spazi Fotografici e circolo Arci Castelnuovo Magra. Nell’ultimo giorno di visita alla mostra gli orari di apertura delle torre dei Vescovi di Luni sono la mattina dalle 10-12 e 16-19.