Il ’Montale Fuori di casa’ a Pecora. Oggi la premiazione dello scrittore

Mezzo secolo di versi consacrano ormai Elio Pecora come un ‘classico’, e non solo per l’attenzione che ha sempre manifestato per la letteratura, la tragedia, la mitologia e la religione greca, ma perché è un autore dal quale sarà impossibile prescindere per chi vorrà conoscere in un prossimo futuro la grande poesia del secondo Novecento e dei primi anni del XXI secolo.

Con questa motivazione, oggi alle 17, nell’Aula magna dell’Accademia di Belle Arti di Roma, verrà assegnato al poeta e scrittore Elio Pecora il ‘Premio Speciale Montale Fuori di Casa’. Dopo i saluti di Cecilia Casorati, direttrice dell’Accademia di Belle Arti, di Adriana Beverini, presidente del ‘Premio Montale Fuori di Casa’, della vicepresidente Barbara Sussi e di Arnoldo Mosca Mondadori, presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, a dialogo con il premiato saranno lo scrittore e giornalista Paolo Petroni e il gallerista Mario Pieroni (coordina Alice Lorgna). Pecora, classe 1936, arrivato a Roma poco più che ventenne, dopo l’università a Napoli e un soggiorno di formazione in Germania, si è fermato nella capitale per più di mezzo secolo. Anni proficui durante i quali ha scritto molti libri non solo di poesia, ma romanzi, saggi critici, testi teatrali, prose e poesie per bambini, ha curato antologie di poesia italiana e letture pubbliche di poesia e ha collaborato a quotidiani, settimanali, riviste, programmi Rai. Ha diretto e dirige la rivista internazionale ‘Poeti e poesia’. "Un’intera vita dedicata alla cultura, alla letteratura – dice Adriana Beverini – a cui vogliamo con questo premio rendere merito. Una vita trascorsa tra i libri e amici letterati fra i quali, oltre a Juan Rodolfo Wilcock, del quale nel 1969 è stato ospite per alcuni mesi nella campagna di Velletri, persone a lui molto care come Elsa Morante, Alberto Moravia, Aldo Palazzeschi, Sandro Penna, Dario Bellezza, Amelia Rosselli, Elsa De Giorgi, Francesca Sanvitale, Maria Luisa Spaziani. E ancora musicisti fra cui Goffredo Petrassi Fabrizio De Rossi Re e Mauro Bortolotti, pittori come Fabrizio Clerici, Carlo Cattaneo, Domenico Colantoni, registi come Carlo Lizzani, e critici come Tullio Kezich o antropologi come Giancarlo Scoditti, Ida Magli, Luigi Lombardi Satriani". Aggiunge Mosca Mondadori: "Roma ed Elio Pecora sono stati per più di 50 anni inscindibili ed è per questo motivo che abbiamo voluto assegnargli il premio proprio in questa città". L’Accademia di Belle Arti di Roma offrirà così anche agli studenti la possibilità di conoscere una delle personalità letterarie più interessanti della panorama italiano. A fine premiazione verranno donati al pubblico le copie del libro di Pecora ‘L’avventura di restare. Poesie 1970-2020’ e di ‘Tre monologhi: Penna, Morante, Wilcock’. Marco Magi