’Il mio Iraq’ di Petucco al Ruffini

Il libro di Dario Petucco dal titolo ’Il mio Iraq’ verrà presentato oggi, venerdì, alle 18 al centro sociale Ruffini di via Vecchia del Piano a Santo Stefano Magra a fianco della tensostruttura sportiva PalaConti. L’appuntamento rientra nella rassegna letteraria ’Non ci resta che leggere’, organizzata dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca civica. Dario Petucco nato nel 1964 a Bassano del Grappa, da tanti anni risiede alla Spezia. Ha prestato servizio su diverse tipologie di navi navigando in tuto il Mediterraneo prendendo parte di comandi terrestri nazionali ed è anche stato destinato all’estero, in Belgio e a Baghdad. Dal 2018 è in pensione e così si sta dedicando ai suoi passatempi preferiti, tra i quali il volontariato, la lettura e proprio la scrittura. La presentazione del libro è affidata a Giorgio Baudone che dialogherà con l’autore.