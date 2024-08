Il Miglio Blu si allarga . Entrano nella partita. Authority e Canaletti

Il protocollo d’intesa del Miglio Blu è stato rinnovato per ulteriori 3 anni e allarga la sua platea con l’adesione dell’Autorità di sistema del Mar ligure orientale e del Cantiere navale Canaletti (Gruppo Valdettaro). Nato nel 2020 per volere dell’amministrazione Peracchini, il ’Miglio Blu’ ad oggi vede la partecipazione del non plus ultra della cantieristica mondiale e dei maggiori enti territoriali legati al mondo del mare e della blue economy. In poco più di un miglio marino, in un’area compresa tra il molo Pagliari e il Muggiano, infatti, sono concentrate le maggiori eccellenze della nautica mondiali oltre a Porto Lotti e a importanti strutture di ricerca come il Centro di supporto e sperimentazione navaledella Marina militare e il Centro maritime research and experimentation della Nato.

In questa zona producono yacht e mega yacht i più prestigiosi brand della cantieristica da diporto: Cantieri Sanlorenzo Yacht, Cantieri Riva–Ferretti Group, Cantieri Baglietto–Baglietto Yachts, Cantieri Navali La Spezia, The Italian Sea Group, Fincantieri e Antonini Navi, oltre al cantiere navale Canaletti. Ieri mattina a Palazzo civico è stato dunque siglato dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini il rinnovo del protocollo d’intesa “Il Miglio Blu” per ulteriori 3 anni con scadenza 8 giugno 2027 ed è stato ratificato l’ingresso di due nuovi sottoscrittori: Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale e il Cantiere navale Canaletti (Gruppo Valdettaro). "Il Miglio Blu è un progetto fortemente voluto per coadiuvare lo sviluppo della nautica, mettendo a sistema le aziende leader nel settore e le imprese della Blue Economy che hanno sede nel nostro territorio e rappresenta un motore di innovazione e sviluppo – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Siamo quindi lieti dell’ingresso di Adsp e del Cantiere Canaletti, che siamo certi arricchiranno significativamente il partenariato esistente. Ad oggi, gli ultimi dati confermano La Spezia come leader mondiale nella nautica e prima in Italia per l’incidenza dell’economia del mare sull’economia totale, con un conseguente aumento dell’occupazione e dell’indotto generato. Molti di questi risultati sono merito del progetto Miglio Blu, su cui continueremo a puntare e investire, con la collaborazione di un numero sempre maggiore di realtà pubbliche e private".

Il protocollo, nel suo rinnovato arco temporale, continuerà a promuovere Spezia non solo come un centro di eccellenza per la cantieristica e la nautica di lusso, ma anche come un esempio di collaborazione tra pubblico e privato nel settore dello sviluppo economico e della formazione. "L’ingresso dell’Autorità di sistema portuale e del gruppo valdettaro è un segnale importante per tutto il nostro territorio e testimonia la sempre maggiore visibilità ed attrattività del progetto del Miglio Blu" dichiara l’assessore Patrizia Saccone.