Il ’Mentana Rock Benefit’ ricomincia da piazza Verdi

Lo scorso anno, dopo un biennio di assenza a causa dell’emergenza Covid, aveva festeggiato il proprio decennale il ‘Mentana Rock Benefit’. In questo 2023, però, qualcosa di rilevante cambia: intanto la location, non più, come indica il nome significativo, in piazza Mentana (davanti al Teatro Civico), ma in piazza Verdi. Appuntamento venerdì, sabato e domenica, sempre con l’organizzazione dell’associazione di volontariato locale Real Flavor, ancora con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di attrezzature per il reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Andrea. Anche il sindaco Pierluigi Peracchini, in occasione della presentazione di ‘Liguria da bere’, ha ricordato ieri come, in questo weekend che sta per arrivare, "ci siano numerosi eventi per vivacizzare la città, anche l’interessante musica del ‘Mentana Rock Benefit’". Comunque nella bella manifestazione – con il patrocinio del Comune della Spezia – che, per tanti anni, ha catalizzato l’attenzione di tanti musicisti o di semplici passanti, l’ingresso resta gratuito (con raccolta di offerte).

In programma, dalle 20 di venerdì, prima tocca alla scuola Rock Tribe (i ragazzi dei corsi di batteria, dell’istituto di Leonardo Maniscalco, protagonista poi in varie band nelle serate), poi alla James Band 003 (21.30) e alle 22.45 chiudono gli Hollywood Groupies. SI passa a sabato, alle 20 le Voci Libere, alle 21.30 gli Hellraiser e alle 22.45 i Cortomaltese. Domenica, infine, alle 20 le Blond Beer, alle 21.30 i These Days e alle 22.45 i Moon. Un’assenza importante, al di là di persone che hanno collaborato in prima fila per organizzare l’evento benefico, sarà quella degli scatenati Bad, capitanati da Alessandro ‘Raffo’ Raffeca. Per aiutare l’ospedale spezzino sarà anche possibile acquistare le magliette e i poster del ‘Mentana Rock Benefit’, sul posto o in preordine (al link https:paypal.meBernaTwitch97?country.x=IT&locale.x=it_IT) andando poi a ritirare la maglietta direttamente in piazza Verdi. "Grazie per il supporto che tutti ci potranno dare – afferma Marco Vecchi, presidente di Real Flavor –. Insieme possiamo aiutare tanti bambini della nostra città, dunque vietato mancare". A presentare nelle tre spumeggianti tappe saranno gli eclettici Graziano Cesarotti e Fabio Di Toma.

Marco Magi