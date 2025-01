Il maestro Kentaro Kitaya insegna i segreti della cucina giapponese

La cucina giapponese è considerata una delle più sane e raffinate del mondo. Si caratterizza per la sottigliezza dei sapori, la freschezza degli ingredienti e l’armonia visiva della presentazione. Per gli amanti della cucina del Sol Levante, è stato approntato un corso completo di cucina giapponese in 10 lezioni, che si svolgerà nei locali di via della Lizza 31, sempre di mercoledì, con orario 16.30-18, a gennaio (il 15, 22 e 29), a febbraio (il 5, 12, 19 e 26) e a marzo (il 5, 12 e 19).

Le lezioni spazieranno dai grandi e intramontabili classici alla cucina popolare moderna, allo street food. Non mancheranno tre tipi di sushi, frittata giapponese, teriyaki di pollo e zuppa di miso. Gli allievi in breve saranno in grado di realizzare da soli molti menù complessi e completi. Tante ricette della tradizione nipponica da replicare a casa per stupire tutti.

Il corso di cucina giapponese è tenuto dal maestro giapponese Kentaro Kitaya, esperto in arte culinaria, della tradizione nipponica, conosciuto come cuoco a domicilio ed esperto di grandi banchetti.

Personalità eclettica nel mondo dell’arte, il maestro Kitaya si prepara ad affrontare nel 2025 anche una nuova rappresentazione dell’opera lirica ‘Il Trovatore’ di Giuseppe Verdi. Per informazioni contattare la mail [email protected] o il numero 347 4211455.

m. magi