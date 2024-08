Il Lunezia guarda avanti: "L’obiettivo restare in C"

Un bilancio prima di guardare al domani. Il vicepresidente Massimo Curi fa il punto della situazione su quella che è stata la stagione del Lunezia Volley.

Si ritiene soddisfatto di come si è conclusa l’annata?

"Siamo riusciti a mantenere nella rispettiva categoria sia la squadra di Serie C che quella di D, per cui non ci possiamo lamentare, portando avanti contemporaneamente la crescita di tante giovanissime pallavoliste. Non scordiamoci che fondamentalmente giocavamo con la Under 18 in C e la "U16" in D. Le principali soddisfazioni le abbiamo avute quindi soprattutto dal giovanile. In generale direi che ci siamo confermati una volta di più i migliori della pallavolo femminile locale in quanto a volley verde"".

Quali saranno i prossimi obiettivi?

"Contiamo di mantenere in C, con qualche sofferenza in meno e possibilmente senza disputare i playout, quella che rimarrà la nostra unica squadra "maggiorenne" dato che abbiamo ceduto il titolo di Serie D al Valdimagra. Concentreremo dunque su una compagine sola il nostro potenziale in termini di atlete. Sul fronte "vivaio" dovremo semplicemente proseguire sulla solita falsariga, magari confidando in un briciolo di fortuna in più. Infine non sottovalutiamo che, fra aule e palestre, ricominceremo ad andare nelle scuole". Infine un pensiero per la sua nuova avventura a Ceparana del direttore tecnico Stefano Menconi e ai confermati Giacomo Martinelli che allenerà il complesso di C, sino ai tecnici del Minivolley e passando per i Soldati, Giannoni e Caleo. "Tutti grandi professionisti che ringrazio per la disponibilità e per la passione che mettono sempre in questo bellissimo sport".

Ilaria Gallione