Il Lirica Festival omaggia Puccini. Voci d’oro nelle piazze di Sarzana

Grande attesa in città per il Sarzana Lirica Festival, manifestazione che punta a valorizzare le giovani promesse della lirica organizzata dall’associazione Amici del Loggiato in collaborazione con il Comune di Sarzana, che ha contribuito alla realizzazione della kermesse mettendo a disposizione 25mila euro, e grazie al prezioso sostegno di Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Un Festival che, come ha ricordato il primo cittadino Cristina Ponzanelli "quest’anno spegnerà le sue prime venticinque candeline proprio nel centenario della morte del grande compositore Giacomo Puccini, figura intorno alla quale ruoterà l’intera manifestazione che ha il merito di generare dinamismo e coinvolgere l’intera città".

Ad aprire la rassegna di musica lirica, dopo la masterclass tenuta dal maestro Fabio Armiliato che a partire dal 22 e sino al 27 giugno preparerà i 15 giovani talenti italiani e internazionali della lirica all’esibizione, sarà la Bohème, amatissima opera pucciniana che verrà realizzata in piazza Matteotti, sabato 28 giugno, alle 21.30. Il giorno successivo, sempre in piazza Matteotti alle 21.30, andrà in scena La notte blu della lirica. Un gran galà cui prenderanno parte alcune delle voci più belle che si sono succedute nel corso degli anni della manifestazione: da Magda Gallo ad Ivan Ayon Rivas sino ad arrivare a Leon Kim. Il 30 giugno sarà l’orchestra di fisarmoniche diretta dal maestro Francesco Fucelli la protagonista della serata che si terrà nella piazza antistante palazzo civico alle 21.30. Il 2 luglio sarà invece la volta Di Mediterranea, Onde Sonore spettacolo per voce e orchestra d’archi con protagonista Letizia Gorga che si svolgerà nella suggestiva cornice del chiostro di San Francesco. Serate dai balconi del centro storico è invece il titolo del percorso itinerante curato da Giovanni Beretta che si svolgerà il 3 luglio, alle 21, con ritrovo fissato in piazza Matteotti. Appuntamento all’oratorio di Santa Croce, giovedì 4 luglio alle 21, per assistere al concerto del maestro Bruno Canino (pianoforte) e del maestro Carlo Aonzo (mandolino).

A chiudere il festival – che quest’anno uscirà anche dalle mura cittadine facendo tappa a Santo Stefano di Magra e portando il scena il 25 giugno a Ponzano Ceramica una selezione d’Opera del Trovatore – sarà la serata prevista per venerdì 5 luglio in piazza Matteotti, alle 21.30. Uno spettacolo interamente dedicato ai più grandi successi dei musical di Broadway che vedrà Francesca Taverni esibirsi insieme a solisti e ballerini. "Un immenso grazie al sindaco Ponzanelli per averci supportati – ha affermato il presidente dell’associazione Amici del Loggiato Maurizio Caporuscio –. Siamo felici di presentare questo cartellone caratterizzato da innovazione e tradizione, ovvero che vuole aiutare e valorizzare i giovani cantanti lirici ma anche portare anche lustro a Sarzana attraverso nomi consolidati". "All’interno del grande cartellone degli eventi dell’estate sarzanese il Sarzana Lirica festival è un appuntamento fondamentale e irrinunciabile – ha concluso l’assessore Giorgio Borrini –. La lirica è un grande patrimonio della cultura italiana e il fatto che da Sarzana il Festival si sia aperto anche alla Spezia con l’esibizione sull’imbarcazione della Marina militare e ad altre realtà ci rende fieri e convinti di essere nella giusta strada".

Elena Sacchelli