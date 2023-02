Il 2023 è l’anno in cui il Palazzo degli Studi Umberto I, struttura nella quale si trova il Liceo Classico Lorenzo Costa, compie cento anni. Un palazzo che rappresenta uno dei poli culturali della nostra città oltre che uno degli elementi che ne caratterizzano l’estetica. Per questo centenario sono state pensate numerose interessanti conferenze tematiche dedicate alla cultura o alla presentazione di iniziative. Tra queste non poteva mancare un pomeriggio dedicato alla Nuova Eroica, la rivista nata con lo scopo di ridare vita al progetto originale dell’Eroica che aveva come editore lo spezzino Ettore Cozzani. Il liceo classico Lorenzo Costa è stato uno dei luoghi della rinascita, oltre il coinvolgimento di molti docenti ed ex-allievi dell’istituto, da quest’anno gli studenti del triennio partecipano alle edizioni della rivista. Le ragazze e i ragazzi contribuiscono con scritti, poesie e nell’impaginazione grafica, competenze importanti e spendibili nel mondo del lavoro. Alla conferenza hanno partecipato la ex allieva ed ex docente del liceo Cinzia Forma, il professor Andrea Ciardi, l’ex studente e curatore della rivista Gabriele Ciardi ed è stato fatto un intervento musicale dal maestro Leonardo Vaccarone.

Il dirigente scolastico Franco Elisei ha espresso grande soddisfazione per il successo delle iniziative realizzate dal liceo Lorenzo Costa: "Il nostro intento era quello di riavvicinare e sensibilizzare la comunità sulle proprie origini e sugli avvenimenti della nostra tradizione culturale, abbiamo scelto di trattare tante discipline, sia umanistiche che scientifiche. Quello che è iniziato è un percorso di avvicinamento alla data precisa del centenario che è il 24 maggio, sarà coinvolto anche il mondo universitario, inviteremo infatti alcuni professori che terranno alcune lezioni per i nostri studenti".

Ginevra Masciullo