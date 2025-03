Il libro ’Pensieri d’artista’. Domani in tutte le edicole in regalo con La Nazione

Siamo agli sgoccioli. Al rush finale di un percorso nel quale abbiamo creduto e riversato le nostre migliori energie. Domani, sabato 8 marzo, tutti i lettori che acquisteranno in edicola una copia de La Nazione riceveranno anche una copia omaggio del libro ’Pensieri d’artista. Sedici vite in cornice’, realizzato dalla redazione della Spezia, con il supporto di Fondazione Carispezia e Camera di commercio Riviere di Liguria e col patrocinio del Comune di Sarzana, nell’ambito delle iniziative per i 165 anni della testata. Il libro, 64 pagine a colori, propone una carrellata di sedici interviste pubblicate, nell’autunno del 2023, ad altrettanti artisti del territorio, tutti di rilievo nazionale e internazionale. I testi, scritti dai giornalisti Marco Magi, Chiara Tenca, Franco Antola e Massimo Merluzzi, sono corredati dalle immagini scattate dai fotografi Alexia Frascatore e Massimo Pasquali all’interno degli studi e degli atelier di pittori e scultori di casa nostra. Nel corso delle chiacchierate con i cronisti, gli artisti sono stati invitati a parlare, oltre che della loro opera, anche e soprattutto di temi di stringente attualità: dalla questione femminile alle guerre in corso, dal difficile dialogo tra le generazioni al rapporto dei giovani con la tecnologia e i mondi social. Ne è emerso uno spaccato a tinte forti su stili di vita e tratti tipici della spezzinità e non solo.

La presentazione del volume è in programma questo pomeriggio, a partire dalle 18.30 nei locali del Centro d’arte moderna e contemporanea di piazza Cesare Battisti, gentilmente concesso dal Comune della Spezia. Nell’occasione, al secondo piano dell’edificio, sarà inaugurata, come chiariamo nella pagina accanto, una mostra con le opere dei sedici artisti, che porta lo stesso titolo del volume. Un doppio evento, quindi, ovviamente targato La Nazione. La presentazione sarà ospitata in una sala espositiva al primo piano dell’edificio (l’ingresso è libero fino a esaurimento posti). Per La Nazione saranno presenti la vicedirettrice Cristina Privitera e la responsabile della redazione della Spezia-Sarzana Roberta Della Maggesa, che ha curato il volume. Interverranno, inoltre, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, la vicepresidente della Fondazione Carispezia Linda Messini e il vicepresidente vicario della Camera di commercio Riviere di Liguria Davide Mazzola. Al termine dell’evento di presentazione del volume, al secondo piano dell’edificio sarà inaugurata la collettiva degli artisti intervistati, che sono sono, in rigoroso ordine alfabetico: Massimo Angèi, Mirko Baricchi, Pietro Bellani, Jacopo Benassi, Roberto Braida, Marco Casentini, Piero Colombani, Manuel Cossu, Lorenzo D’Anteo, Fabrizio Mismas, Franca Puliti, Walter Tacchini, Sergio Tedoldi, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone e Luciano Viani. A conclusione, al terzo piano del Camec, è previsto un brindisi curato dalla società di catering Priscilla Eventi.