Il libro di Mirabello nell’auditorium

Nuovo appuntamento con gli eventi dell’Istituto Storico della Resistenza della Spezia, che organizza lunedì 20 gennaio alle 16.30 nell’auditorium della biblioteca ’Beghi’ in via del Canaletto 100 la presentazione del libro ’Storia del battaglione garibaldino ‘Melchiorre Vanni’ IV zona operativa’ della professoressa Maria Cristina Mirabello (Edizioni Giacché). Dopo l’introduzione della presidente dell’Isr Patrizia Gallotti, è prevista una lectio magistralis dello storico Carlo Greppi e quindi il focus sul volume, che esamina il periodo dalla nascita della Brigata prima Signanini" poi "Vanni", quindi Battaglione "Vanni", fino alla Liberazione, trattandone i lineamenti generali e l’evoluzione, la cui crescita sembra corrispondere a un vero e proprio "romanzo di formazione". "Fondamentale il ruolo dell’istituto per l’ uscita del libro nell’ottantesimo della Resistenza e sempre nel recuperare, conservare e riflette criticamente sulla memoria" sottolinea l’autrice.