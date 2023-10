Il LericiPea alla carriera a Tolentino

Al Cardinale José Tolentino de Mendonça, l’evento di punta della 69esima edizione del ‘Premio LericiPea Golfo dei Poeti’: l’attesissima attribuzione del premio internazionale ‘alla carriera’ a colui che, nella Giornata mondiale della poesia, ha rappresentato il Portogallo. In occasione della sua premiazione verrà presentato a Lerici, in anteprima nazionale, il libro ‘Estranei alla terra’, la prima raccolta poetica in italiano, quasi completa, dell’autore, edita da Crocetti. La cerimonia, aperta al pubblico, si svolgerà oggi, dalle 17.30, a Villa Marigola di Lerici, sede storica del Premio, che negli ultimi trent’anni ha visto valorizzare le eccellenze della Poesia italiana e internazionale.

Dopo i saluti istituzionali del prefetto Maria Luisa Inversini, del sindaco Leonardo Paoletti, del presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, del vescovo Luigi Ernesto Palletti, poi Bernardo Futscher Pereira, ambasciatore del Portogallo in Italia, Pier Gino Scardigli, presidente del ‘Premio LericiPea Golfo dei Poeti’, Adriana Beverini, socia del Premio, con l’introduzione di Arnoldo Mosca Mondadori; insieme presenteranno al pubblico l’Orchestra del Mare, che utilizza strumenti musicali realizzati nella falegnameria del carcere Milano-Opera con i legni provenienti dalle barche di migranti naufragati sulle coste dell’isola di Lampedusa. A seguire, l’intervento di Alessandro Zaccuri sulla raccolta poetica di José Tolentino Calaça de Mendonça, e la presentazione del premiato a dialogo con Stefano Verdino, giurato del Premio e la traduttrice Teresa Bartolomei, che leggerà le poesie di Tolentino in italiano. A coordinare l’evento, Lucilla Del Santo, project manager del LericiPea.

marco magi