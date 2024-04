Il giuramento all’Ordine. Ventidue nuovi medici sulle orme di Ippocrate

L’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia della Spezia ha riunito ieri, nel salone della sede di via Veneto, gli iscritti per lo svolgimento dell’assemblea annuale. La riunione ha rappresentato un momento di grande significato per la comunità offrendo l’opportunità di rappresentare le questioni più rilevanti legate alla professione e conoscere i numeri dei bilanci. Il presidente Salvatore Barbagallo, nella sua relazione, ha affrontato i temi sul tappeto. Ha posto l’accento sugli incontri scientifici in presenza organizzati con l’aiuto del consigliere Romolo Briglia, ripresi dopo l’interruzione dovuta al Covid, che hanno permesso di condividere conoscenze ed esperienze, fondamentali per la crescita professionale. Ha sottolineato l’impegno nell’educazione biomedica in sinergia con il liceo scientifico Pacinotti e l’aumento delle iscrizioni a dimostrazione dell’importanza di queste iniziative per il futuro della medicina.

Ha rimarcato come l’organismo dell’Ordine debba essere pronto a fornire assistenza e collaborazione ai medici che affrontano quotidianamente sfide complesse, sia dal punto di vista clinico che normativo, giudicando l’azione di affiancamento un pilastro per la crescita professionale continua e per garantire la migliore assistenza ai pazienti.

Nel corso dell’analisi finanziaria, il tesoriere Enrico Battolla ha esposto in dettaglio i bilanci dell’ente con il contenimento e l’ottimizzazione di molti capitoli di spesa ottenendo l’approvazione all’unanimità. Durante l’incontro è stato celebrato il simbolico passaggio dei nuovi medici (in tutto ventidue) nella professione attraverso il solenne giuramento di Ippocrate, letto da Mattia Terziani. Insieme a lui, hanno presenziato Martina Aquilio, Giacomo Buonavita, Alice Musca, Serena Romano, Chiara Sgorbini, Lisa Ventura. Mentre, venti professionisti hanno ricevuto il riconoscimento dei cinquant’anni di attività con il Caduceo d’oro. Si tratta di: Stefano Nibetti, Giovanni Elena, Melchiorre Gambaro, Mauro Lunardi, Mario Petrilli, Paola Tuzi, Luciano Evaristi, Romolo Briglia, Alberto Zappa, Giovanni Pietrini, Vittorio Ansaldo, Gabriella Borella, Roberto Belloni, Alberto Lambrosa, Vittorio Pesci, Paolo Alibrandi, Umberto Ricco, Roberto Ferrari, Giorgio Luciano Viviani, Antonio Bersezio.