Il ’Garibaldina day’. Ad Arcola il ritorno. La squadra di calcio nel segno di Mulattieri

Un pomeriggio di emozioni fra calciatori professionisti, tanti ricordi e uno sguardo al futuro con una grande ambizione: vincere il campionato. Arcola si raccoglie intorno alla Garibaldina, la squadra di calcio che dopo un anno di stop tornerà a giocare in Seconda categoria. Un progetto nato grazie alla volontà di tutti: la dirigenza, il presidente Giuseppe Fresta e grazie all’amore per il territorio della famiglia Mulattieri, che si è impegnata con Samuele (pluripremiato giocatore del Sassuolo neo promosso in A) e il fratello Nicola, calciatore ex Fezzanese e Lavagnese. Da loro è nato l’input per fare tornare il calcio ad Arcola, idea appoggiata in pieno dall’amministrazione comunale con la sindaca Monica Paganini, il vicesindaco Gianluca Tinfena e il delegato allo sport Ferdinando Coppola che hanno creduto nel ricostruire la compagine che annuncia grandi soddisfazioni.

Per la presentazione dei primi giocatori ufficiali della squadra c’è stata una grande festa al parco polivalente di via Porcareda, aperta a tutti. Presenti centinaia di persone che si sono riunite per applaudire quella che non è solo una squadra, per Arcola è un legame al territorio. Una giornata trascorsa in un clima di amicizia e resa entusiasmante dalla presenza di alcuni calciatori come Matteo Figoli del Carpi, Samuele Mulattieri del Sassuolo, Leonardo Benedetti della Sampdoria e di Gregorio Morachioli della Juve Stabia che hanno giocato con i bambini, gareggiato con i palleggi e messo in palio alla lotteria maglie firmate, palloni, pantaloncini e scarpe. Nell’occasione è stata presentata la dirigenza in cui ci sarà la famiglia Mulattieri e sono stati ricordati Domenico Nucera, Elso Ricco e Stefano Sgorbini che insieme al presidente Giuseppe Fresta da 11 anni stanno portando avanti il progetto. I giocatori già presentati sono Filippo Maggiani, Edoardo Seganti, Tommaso Lepri, Andrea Catena, Pietro Fabrello e Samuele Scremin, direttore sportivo Cristian Bendinelli e il mister Giacomo Bertonati.

Avranno anche le nuove maglie, una granata e una bianca presentate domenica e che porteranno il logo dell’associazione Tive6 per la ricerca medica. Un momento commovente è stata la consegna di una maglia con il nome, al papà di Michelangelo Orlandi, giovane scomparso nell’ottobre scorso, così come le targhe consegnate agli ex giocatori degli anni d’oro: al padre della sindaca Monica Paganini, Carlo, e ai familiari di quelli che non ci sono più. A breve, completata la squadra, cominceranno gli allenamenti. Ancora qualche dubbio invece sul terreno di gioco: al momento sono in discussione quello delle Pianazze per gli allenamenti e il ’Tanca’ per le partite in casa. Un ’grazie’ speciale è stato rivolto all’Antica osteria del Ponte che da sempre sostiene il progetto, particolarmente le sorelle Silvia e Cecilia, e al giovane Della Pina che ha fornito tutto per il buffet.

Cristina Guala