Il Fossati Da Passano trionfa al concorso ’Sea Film Festival’

L’istituto scolastico spezzino Fossati Da Passano ha vinto la categoria ’School Project’ al concorso Sea Film Festival. I protagonisti della terza edizione della rassegna cinematografica dedicata al mare sono stati premiati alla Mediateca Regionale Ligure ’Sergio Fregoso’. La scuola si è aggiudicata il titolo con il video dal titolo "The Sea is one, for all!". Il lavoro è l’epilogo di uno dei progetti Erasmus+ che vede come protagonisti gli studenti dell’istituto spezzino con i loro colleghi spagnoli di Benidorm e belgi di Waregem guidati dagli esperti del CNR-Ismar di La Spezia, in particolare dalla dottoressa Silvia Merlino e il collega pisano Marco Parteni. Dopo la proiezione dei video e la premiazione la dirigente scolastica Paola Leonilde Ardau ha ricordato quanto l’inclusività e l’internazionalizzazione caratterizzino l’offerta formativa dell’istituto così come la docente referente Marianna Roccetti ha sottolineato come il documentario racchiuda perfettamente i criteri e gli obiettivi richiesti dal programma Erasmus+: multiculturalismo, sostenibilità ambientale e European citizenship. L’istituto Fossati Da Passano ha voluto pubblicamente ringraziare il CNR per la dedizione e la passione da sempre rivolta ai progetti scolastici.