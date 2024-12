’Il fiore sei tu’ di Claudio Accorsi

Sarà Claudio Accorsi il protagonista della nuova tappa di ‘Libriamoci - Autori del Golfo’. Domani, alle 17.30, alla biblioteca Mazzini, verrà presentato il suo ‘Il fiore sei tu’. L’autore dialoga con Susanna Mornati. In questa raccolta Accorsi affronta i temi canonici della poesia, come la vita, la solitudine e la resilienza, utilizzando metafore legate alla natura. Il paesaggio ligure è senza dubbio uno dei protagonisti delle poesie, un paesaggio che rappresenta, per l’autore, sempre un senso di casa e serenità. "’La mano giusta nulla sapeva se non tremare dal freddo del mio cuore. La mano sbagliata per molto tempo dimenticai fino al giorno che ti incontrai lei ti prese e il tuo calore mi accese’. La stessa mano consapevole raccontata in questa poesia – si legge nella prefazione di Federica Pozzi e Sara Giambelluca – viene tesa durante la lettura dell’intera raccolta poetica, accompagnando il lettore dall’inizio alla fine all’interno di un percorso profondo e rispettoso dei tempi della natura".