Il film ’The Opera!’ al Cinema Sivori

Al Cinema Sivori di Salita Santa Caterina 54r a Genova, verrà presentato domani alle 21, in anteprima per la città, il film ‘The Opera! - Arie da un’eclissi’ con la regia di Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova e Paolo Gep Cucco, direttore Creativo di Entertainment Design D-wok, entrambi ospiti al vernissage. Dopo l’anteprima di oggi alla Scala di Milano, nell’ambito della settimana della Moda, da domani sarà in programmazione a Genova il film distribuito da Adler Entertainment al quale i registi hanno dedicato oltre un anno di lavoro creativo e produttivo. Un’opera-musical che racconta la storia d’amore di Orfeo ed Euridice nella nostra contemporaneità in modo del tutto inedito unendo il pop, la moda e le arti visive. Il film rivive il mito di Orfeo ed Euridice in chiave moderna, arricchito dalle arie d’opera più famose di Verdi, Puccini, Rossini, Mozart e Vivaldi. Nel cast le star della lirica Valentino Buzza e Mariam Battistelli insieme con Vincent Cassel, Fanny Ardant, Caterina Murino e Rossy De Palma. Info: 010 5532054.