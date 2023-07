Il duo Krylov-Debargue dà il ’la’ al Paganiniano

Sergej Krylov, accompagnato al pianoforte da Lucas Debargue, avrà il compito di condurre gli spettatori all’interno della ventiduesima edizione del Festival Paganiniano di Carro. Nella piazza della Chiesa, a Carro, stasera alle 21.30, il duo violino e pianoforte si esibirà per aprire la kermesse, in un programma con musiche di Faure, Saint-Saens, Ravel. Nato a Mosca in una famiglia di musicisti, Sergej Krylov inizia lo studio del violino a cinque anni e all’età di dieci debutta con l’orchestra, affrontando i primi impegni concertistici in Russia, Cina, Finlandia e Germania. Giovanissimo conquista il Primo Premio al Concorso Internazionale ‘Lipizer’ di Gorizia e, dopo un periodo di perfezionamento con Salvatore Accardo, vince il Concorso ‘Stradivari’ di Cremona e il Concorso ‘Kreisler’ di Vienna. Da quel momento intraprende una prestigiosa carriera concertistica che lo porta a esibirsi in grandi sale internazionali. Al piano, Lucas Debargue, la grande scoperta del XV Concorso Cajkovskij di Mosca del 2015. Il suo dono straordinario, la sua la visione artistica e la sua libertà creativa, si sono distinte al punto tale da valergli il prestigioso premio dell’Associazione dei Critici di Mosca. Oggi è ospite regolare sia in recital che come solista dei palcoscenici più importanti del mondo. Lo spettacolo inizierà alle 21, i biglietti si potranno acquistare in loco (senza obbligo di prenotazione) al costo di 15 euro (ridotto a 12), considerando però che l’abbonamento a tutti e 20 i concerti costa soltanto 60 euro. Il servizio bus-navetta, organizzato dalla Società dei Concerti, e compreso nel biglietto, sarà garantito per tutti gli appuntamenti a Carro, con obbligo di prenotazione, a [email protected] o allo 347 780 4093. La manifestazione e` ideata e organizzata da Societa` dei Concerti con il contributo di Regione Liguria, Fondazione Carispezia, Comune di Carro, oltre alla collaborazione di Comune e Provincia della Spezia, assieme a tutti i Comuni aderenti all’iniziativa, e dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano. Ulteriori informazioni disponibili al numero di telefono 351 6281806 o sul sito www.sdclaspezia.it.

Marco Magi