Il draghetto Grisù protagonista di un musical sul palco del Civico

Se lo guardiamo ora, dopo cinquant’anni, ‘Grisù’, magnifico cartone dei fratelli Pagot sembra precursore di principi oggi considerati fondamentali nell’educazione dei bambini come il rispetto per l’ambiente, la perseveranza, il rispetto per la diversità, la comunità. Nuovo appuntamento con il Teatro Ragazzi al Civico domenica, alle 16.30 (lunedì alle 10 per le scuole), con ‘Grisù - Un drago senza paura’. "’Lo spettacolo – dichiara il regista Manuel Renga – è un vero e proprio musical per il giovane pubblico con drammaturgia (sua e di Marco Pagot, ndr.) e musiche originali, ispirate ai personaggi della celeberrima serie animata degli anni ’70 oggi presentata in una nuova veste. Le vicende del draghetto, presentate nella serie animata sotto forma di brevi avventure, qui trovano una solida unità, costruendo un percorso di crescita e di consapevolezza dei propri talenti per i giovani protagonisti Grisù e Stella (e perché no anche per i loro papà). Lo spettacolo ci parla di sogni, di quanta forza e dedizione bisogna metterci per raggiungerli, di quanto si possa essere più forti e determinati se ci si trova insieme ad un amico". Il coraggioso draghetto sputafuoco creato dai fratelli Pagot negli anni Sessanta è pure tornato oggi sui piccoli schermi con una nuova serie 3d in onda su Rai Yoyo, coprodotta da Mondo TV e Marco Pagot con la partecipazione di Zdf Studios e Rai Kids. Tra l’altro Grisù è perfino la mascotte di diversi dipartimenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che svolge anch’esso una importante funzione sociale in termini educativi. Sul palco saliranno Jasmine Lazzoni, Andrea Messina, Jacopo Violi, Sara Zappa / Carlotta Prando. L’età di visione consigliata è dai 3 anni in su e l’ingresso a soli 5 euro. Ulteriori informazioni contattando il botteghino del Civico, dalle 8.30 alle 12, oggi e domani, il numero di telefono 0187 727521 o inviando una mail a [email protected]. m. magi