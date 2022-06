Il docente di storia della musica "Far suonare i giovani nei musei"

Docente di storia della musica e laboratorio di musica d’insieme al liceo musicale Cardarelli della Spezia, il professor Marco Montanelli parla riferendosi alla sua attività lavorativa che lo porta ogni giorno a confrontarsi con alunnie colleghi tra arte e cultura. Il liceo dal 2013 è un vivaio di talenti e luogo di conoscenza, ispirazione e creazione. "La città – dice – ha offerto e continua ad offrire molto, in quanto la nostra scuola viene regolarmente contattata

dal Comune e dalle amministrazioni con le quali interagisce nei momenti ricorrenti come ad esempio la Giornata della memoria, la Giornata della donna e nelle occasioni istituzionalmente previste. Abbiamo anche collaborato con altre scuole e le stesse verifiche didattiche, veri saggi musicali sono aperte al pubblico e fruibili da tutti nel nostro auditorium. Anche un museo può essere luogo per fare musica,come mi è capitato al Lia; aprirlo a interazioni storico-artistiche e musicali lo rende più vivo e suggestivo e dare ai giovani spazi in cui misurarsi e condividere le proprie passioni migliora sicuramente la vocazione culturale di ogni città".