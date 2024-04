Il Denia Ridley Trio al Terminus

Il Terminus Cafè, lounge bar di via Paleocapa, ospita stasera alle 21 il Denia Ridley Trio, capitanato dalla splendida voce di Denia Ridley. La accompagneranno Olivier Slama al pianoforte e Gian Paolo Bertone al contrabbasso. In questa serata, i tre musicisti presenteranno un repertorio che spazierà tra le immortali composizioni dei grandi autori americani del ‘900: George Gershwin, Irvin Berlin e Cole Porter solo per citarne alcuni. Denia Ridley, americana, ma residente a Nizza da diversi anni, è una cantante molto apprezzata nel panorama europeo e statunitense. Numerose le sue presenze in festival e rassegne. Vanta collaborazioni del calibro di Dado Moroni, Marc Devine, Andrea Pozza, Jack Sewing e molti altri. Originario di Tolone, ma abita a Nizza il pianista Slama, che ha collaborato con Seb Chaumont, Seb Lamine e Max Miguel, mentre il contrabbassista sarzanese Bertone ha all’attivo numerosi concerti in giro per Italia ed Europa con tanti big. Info: 0187 713210.