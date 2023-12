Il cornista Ricciardo e la pianista Parazzoli chiudono la rassegna ’Domeniche in musica’

Il duo formato dal cornista Natalino Ricciardo e dalla pianista Lidia Parazzoli conclude la rassegna concertistica “Domeniche in musica”. Appuntameno alle 17.30 concluderà al Ridotto del Teatro Impavidi di Sarzana , su iniziativa delle associazioni “Il pianoforte” e Amici della musica - Accademia Bianchi”. I precedenti appuntamenti hanno registrato grande affluenza e consenso di pubblico e quello di domenica offrirà l’opportunità di ascoltare uno dei più celebri cornisti italiani. Nel programma dell’appuntamento, intitolato ’Preludio’, musiche di Beethoven, Glière, Bujanowski, Say, Rota, Bozza e Saglietti, dal classicismo di Beethoven al novecento storico Ricciardo eseguirà brani sia con il corno moderno che con il corno naturale (quello di Mozart tanto per intenderci) e spiegherà la differenza sia tecnica che di costruzione tra i vari strumenti. Natalino Ricciardo e Lidia Parazzoli suonano assieme da diversi anni, e hanno all’attivo numerosi concerti per importanti istituzioni musicali italiane. L’ingresso è con bigliettazione fino ad esaurimento posti: intero 8 euro, ridotto 5 euro (under 18, soci delle associazioni organizzatrici).