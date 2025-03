’Il contrario dell’amore’ all’Urban

All’Urban Center di via Carpenino, oggi alle 17.30, in occasione della Giornata internazionale della Donna, va in scena ‘Il contrario dell’amore’ con protagoniste Sara Battolla, Chiara De Carolis, Cecilia Malatesta e le musiche originali eseguite dal vivo da Roberto Pelosi. Kraken Teatro propone sabato un reading che racconta una storia basata su un’esperienza realmente vissuta, come denuncia contro ogni forma di violenza, sia essa di natura fisica o psicologica. È tratto dall’omonimo romanzo intenso e coinvolgente di Sabrina Rondinelli, che nasce da una vicenda vera, in cui la solitudine si intreccia con l’ossessione, il desiderio di un sentimento puro con la voglia di possesso, insomma l’amore con il suo contrario. Nel volume si parla di una relazione come tante che finisce e dà vita a una persecuzione che finge di essere amore ma non lo è, una passione che varca una linea quasi invisibile per trasformarsi nel suo contrario. L’entrata è libera.