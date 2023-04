Il Comune di Monterosso assume un vigile urbano

Il Comune di Monterosso al Mare ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da inserire nell’area vigilanza-amministrativa e protezione civile. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il Portale unico del reclutamento ’inPa’ raggiungibile al link https:www.inpa.gov.it entro e non oltre le ore 13 del 9 maggio, pena l’esclusione dalla selezione. Per redigere la domanda di partecipazione occorre accedere al link https:www.inpa.gov.it cercando nella banca dati la presente selezione e seguendo la procedura guidata. Si informa che la selezione concorsuale verrà effettuata per esami. Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta, il 19 maggio, e una prova orale, il primo giugno. Sarà onere dei concorrenti verificare, fino al giorno precedente lo svolgimento delle prove, l’eventuale presenza nel sito del Comune di comunicazioni inerenti variazioni dello svolgimento delle stesse.