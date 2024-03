Il commiato del questore vicario Ingrosso

E’ arrivato il momento della pensione per Carmine Ingrosso (foto), vice questore vicario dal 9 dicembre 2021: ha svolto l’ultimo servizio mercoledì in occasione della partita Spezia-FeralpiSalò. Nato in provincia di Brindisi nel 1964, arruolatosi in polizia nel 1984 come agente ausiliario, promosso nel 2014 Primo dirigente, è stato sempre vicino al personale per indicazioni di lavoro ma anche solo per un consiglio. Importante il suo impegno nell’attività della polizia durante il periodo dell’emergenza Covid 19, per il quale il direttore generale dell’Asl 5 Cavagnaro ha espresso sincera gratitudine. In questi tre anni alla Spezia Ingrosso si è distinto per la passione e l’efficacia dell’opera resa, in particolare nel settore dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il nuovo vice questore vicario della Spezia è Giuseppe Testai.

Da segnalare inoltre che Silvia Burdese, questore della Spezia dal 2019 al 2012 e poi a Modena, è il nuovo questore di Genova.