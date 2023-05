Il cimitero dei Boschetti si amplia Tempio crematorio nell’area nord Investimento da 5 milioni di euro

Nel cimitero dei Boschetti sarà realizzato un tempio crematorio. E sorgerà a ridosso del perimetro Nord cimiteriale per una superficie totale di 5.200 mq. Il progetto del nuovo polo crematorio, inserendosi in un’area dismessa, comporta la demolizione di alcuni fabbricati esistenti attualmente adibiti a deposito di circa 535 mq e la riqualificazione complessiva delle superfici. A presentare il progetto, nel corso di una conferenza stampa il sindaco Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore ai servizi cimiteriali Giulio Guerri e l’architetto Marcello Perelli, responsabile tecnico della società concessionaria. "Con una nuova struttura più efficiente e moderna – ha spiegato il primo cittadino - rispondiamo alle crescenti richieste dei cittadini che scelgono questa opzione per dare l’ultimo saluto a un proprio caro e veniamo maggiormente incontro alle famiglie". "Questo intervento – ha aggiunto l’assessore Guerri – segna un passo avanti nell’opera di miglioramento e ammodernamento che l’amministrazione è impegnata ad attuare rispetto a un settore essenziale per la nostra comunità" I lavori saranno realizzati dalla società Tempio Crematorio la Spezia srl che fa capo al Gruppo Altair, leader in Italia nel settore delle cremazioni. La società si occuperà quindi della costruzione e della gestione dell’impianto per una durata di 27 anni e corrisponderà al Comune una royalty annuale pari al 13% degli incassi. I residenti nel comune avranno uno sconto sulla tariffa del 30% che è di euro 381,17 + iva per i cittadini residenti nel Comune della Spezia e 544,53 + iva per i residenti in provincia. Per il nuovo impianto cremazioni l’investimento è di oltre 5 milioni di euro. I lavori inizieranno ad ottobre 2023 e sono previsti 12 mesi per il completamento. L’Impianto sarò operativo da ottobre 2024