Il cielo visto dalle Terrazze Una settimana di iniziative con mostre e laboratori

Una settimana all’insegna dell’astronomia, con un progetto che coinvolgerà le scuole del territorio e che sfocerà in un contest finale per gli studenti spezzini, e una mostra interattiva e laboratori con suggestive occasioni dedicate all’osservazione diurna e notturna con appositi telescopi, per scoprire le bellezze del cielo. È quanto organizzato dal 13 al 21 maggio dal centro commerciale Le Terrazze in collaborazione con l’Istituto spezzino ricerche astronomiche. All’interno del centro sarà allestita un’area espositiva con postazioni divulgative interattive, e sarà predisposto un ambiente chiuso in cui verrà posizionata la 3Dsphere, un globo su cui saranno riprodotte ad alta definizione le superfici dei pianeti del sistema solare.

Parallelamente, saranno organizzati laboratori, per far vivere un’esperienza creativa guidata da professionisti selezionati da Iras. Il contest coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie del territorio: in palio ai primi tre classificati al quiz finale, altrettanti moderni telescopi. Gli appuntamenti per osservare le meraviglie del cielo, saranno martedì 16 maggio dalle 11 alle 13 in diurna e sabato 20 maggio dalle 21 alle 23 in notturna, nel parcheggio al piano 2 delle Terrazze.

"Siamo lieti di ospitare un’iniziativa così suggestiva ed educativa, grazie alla presenza dell’Istituto spezzino ricerche astronomiche che contribuisce a dare lustro al nostro territorio. Ci auguriamo di regalare a tutti i visitatori de Le Terrazze e agli appassionati degli astri, momenti di meraviglia e di approfondimento del nostro straordinario mondo celeste" afferma il direttore del centro commerciale Le Terrazze, Giuseppe Muni. "La nuova generazione di astrofili Iras da tre anni a questa parte ha investito tanto nella didattica e divulgazione con i più giovani curiosi, pertanto quando uno dei progetti in cui crediamo vede la luce è per noi motivo di grande soddisfazione. Ringraziamo il centro commerciale le Terrazze e i servizi educativi del Comune della Spezia per averci sostenuto e aver creduto nei nostri progetti, che ad oggi hanno portato centinaia di bambini e ragazzi del territorio a contatto con la cultura, in particolare quella astronomica" aggiunge la presidente di Iras, Rosy Sardella.