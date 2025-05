Il cerchio dell’acqua. Settimana della bonifica ospite del Canale Lunense

Si apre domani, sabato, la “ Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione“. La storica iniziativa giunta alla venticinquesima edizione è promossa dall’ Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica per sensibilizzare sull’importanza della gestione intelligente delle risorse idriche, della tutela del suolo e del ruolo fondamentale dell’acqua per l’agricoltura e l’ambiente. Lo slogan della rassegna in programma fino al 25 maggio è “Il cerchio dell’acqua”, un richiamo al valore ciclico, vitale e insostituibile dell’acqua nella vita quotidiana e per la sicurezza dei territori. Domani dalle 9 alle 12 il Consorzio Canale Lunense apre gli impianti idrovori Forlino a Luni Mare e La Turbina a Marinella due strutture cardine nella prevenzione degli allagamenti nella piana del Magra. Un’occasione per conoscere da vicino il funzionamento di queste opere e il sistema di sicurezza idraulica del territorio. Dal 19 al 24 maggio, nella sede del Consorzio Canale Lunense in via Paci 2 a Sarzana, sarà possibile visitare (su prenotazione) un percorso fotografico all’aperto dedicato alla storia dell’acqua nella zona. Attraverso immagini d’epoca, documenti e progetti originali, il pubblico potrà ripercorrere le tappe fondamentali dell’evoluzione del Canale Lunense e del suo impatto sulla trasformazione del paesaggio. Saranno inoltre organizzate visite guidate alla centrale idroelettrica, per scoprire come l’acqua può essere fonte di energia pulita. Mercoledì 21 maggio, invece, l’attenzione sarà rivolta ai più piccoli con l’iniziativa “I piccoli reporter dell’acqua”. Tre alunni della scuola primaria vestiranno i panni di giovani giornalisti: dalle 9 alle 12 visiteranno il Consorzio Canale Lunense, intervisteranno i tecnici, raccoglieranno materiale e condivideranno le loro impressioni, in un’esperienza educativa e coinvolgente pensata per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura dell’acqua. Non è mancata un’anteprima significativa: lunedì 12 maggio la classe 1E della scuola secondaria di primo grado “Piaget” della Spezia ha visitato il Consorzio Canale Lunense. L’iniziativa ha offerto agli studenti un’esperienza didattica sul campo, approfondendo i temi della bonifica, dell’irrigazione e della tutela ambientale. Per prenotazioni scrivere a: [email protected].