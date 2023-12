"Il Casolare sull'Aia: Un Viaggio di Rivelazione e Cambiamento"

Venerdì alle 17.30 al centro sociale Ruffini (Auser) in via Vecchia del Piano a Santo Stefano di Magra, Paola Sbarbada Ferrari presenta la sua opera prima ’Il casolare sull’aia’. Il libro rielabora momenti ed elementi autobiografici, in una trama che mescola il passato famigliare a una vita contrassegnata dal desiderio di cambiamento, dal sentirsi liberi e dalla volontà di auto affermazione, fino alla scoperta di nuove prospettive sentimentali. Il racconto scivola accompagnato alla musica, capace di schiudere e coniugare il passato con un futuro prospero e felice. Figure emblematiche, come nonna Dalila e nonno Ivano scortano la protagonista verso la rivelazione della nuova se stessa, tra sequenze e flashback, tra le note di Puccini e melodie inedite da comporre.