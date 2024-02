Il casello di Ceparana diventerà definitivo

La nota risale allo scorso 11 gennaio, vergata dai vertici di Salt e indirizzata al ministero delle Infrastrutture. Oggetto: la richiesta di avvio del procedimento per la trasformazione da provvisori a permanenti dello svincolo e del casello dell’A12 a Ceparara. È finalmente partito l’iter per la definizione di un’infrastruttura costruita a seguito del crollo del ponte di Caprigliola ma che si sta rivelando fondamentale per il territorio, non solo per i cittadini ma soprattutto per le imprese della bassa Val di Vara. Con la lettera della concessionaria autostradale si è aperto il procedimento tecnico, per il quale anche il Comune di Bolano dovrà fare la sua parte, andando a modificare il Piano urbanistico comunale e recependo, all’interno dello strumento di pianificazione territoriale, quanto già realizzato. Un passaggio, quello comunale, non banale, in quanto l’approvazione dell’aggiornamento del Puc comporta anche la verifica di assoggettabilità alla Vas, la Valutazione ambientale strategica. Per questo motivo, nei giorni scorsi, il Comune della bassa vallata del Vara ha affidato all’architetto Fabrizio Esposito e ad Alessandra Fregosi la redazione di un rapporto preliminare per la verifica di assogettabilità alla Vas dell’aggiornamento al Puc. "A oggi, l’accesso all’A12 dal casello provvisorio di Ceparana, seppur ultimato e messo in esercizio il nuovo ponte in sostituzione di quello crollato, continua ad avere un’importante valenza strategica, tale da indurre gli enti territoriali a richiederne il mantenimento definitivo" si legge nella determina di affidamento dello studio ai due professionisti.