Il Capodanno cinese. Concerto in Sala Dante fra musica e amicizia

Il nono concerto del Capodanno Cinese che ha animato nei giorni scorsi la Sala Dante, è servito soprattutto per promuovere ulteriormente gli scambi e la cooperazione multilaterale tra La Spezia e la Cina e rafforzare l’amicizia tra i due popoli. Ad organizzare l’associazione culturale ‘Amici della Cina’ presieduta da Giovanni Wanli Zhou, il Conservatorio Puccini e il liceo Cardarelli della Spezia, in collaborazione con l’Associazione Generale di Commercio cinese in Italia Ovest e col patrocinio del Comune della Spezia.

Dopo i saluti di Zhou, dell’assessore Giulio Guerri (in rappresentanza del sindaco Pierluigi Peracchini), del direttore del conservatorio, Giuseppe Bruno e del console generale ad interim Guan Zhongqi, spazio alle note con vari brani di musica classica e contemporanea, da parte di docenti e studenti di Puccini e Cardarelli, diretti da Federico Bardazzi (direttore) e con Marta Salvatori choir master: Shan Yang (soprano), Cai Fengxun (tenore), Yongru Wu (pianoforte), Michela Lombardi, Emma Daniele, Anita Menconi, Irene Menichetti, Alessandra Montali, Agnese Ravenna e Noemi Tronci (voci), Gaia Forcelli e Samuele Tricarico (flauto), Letizia Giannotti (clarinetto), Mattia Furfori (sax), Olga Massa (fagotto), Ginevra Benettini e Anna Bertelli (chitarra), Viola Puggioni (strumenti a percussione) Vinicio Esposito (electric bass) e Andrea De Stefano (tastiera). Nel programma musiche di Puccini, Mozart, Verdi, Franz Schubert, Dimitri Shostakovich, Bob Dylan, Pink Floyd, Neil Young e antichi canti greci.

Le esibizioni sul palco sono state intervallate dalla proiezione di spettacoli online dalle città di Zhuhai, Nanning e Nanchino, legate alla Spezia da rapporti di amicizia e cooperazione. All’evento, oltre a numerosi cittadini, anche altre autorità, mentre nei giorni successivi, sempre organizzato da Zhou, si è tenuto anche a Genova, nell’auditorium del Palazzo Rosso, un Concerto per il Capodanno Cinese con protagonisti gli studenti cinesi e italiani del conservatorio locale, a cura del professor Claudio Ottino.

Marco Magi