Il campione e la zanzara a Brugnato. Una bottega creativa in movimento

Tutti sono in bicicletta in questo spettacolo atipico, attori e pubblico, per attraversare lo spazio e il tempo sul fiume del Novecento. Dopo il debutto al castello di Madrignano con la compagnia teatrale sarda Rossolevante, il secondo evento della rassegna curata dal Consorzio Il Cigno, avrà luogo a Brugnato con la partecipazione di Faber Teater che presenterà, sabato alle 16, ‘Il campione e la zanzara’.

La compagnia piemontese si definisce come un gruppo di artigiani teatrali, un ensemble che condivide un cuore musicale e una poetica, che crede in un teatro che accoglie e si completa creando relazioni, una bottega creativa in movimento dove cercare, gioire, cantare, stupirsi. Uno spettacolo di strada itinerante in quattro tappe con partenza dal centro storico di Brugnato e successivo spostamento all’Outlet Village Brugnato 5Terre che l’allegra brigata attraverserà percorrendo il viale principale per far ritorno al punto di partenza. Uno spettacolo per un pubblico di ogni età, in bicicletta, monopattino, a piedi, con ritrovo dei partecipanti in piazza Ildebrando. Pedalando, i personaggi, tutti con maschere, rappresentano le Guide del Tempo che prendono gli spettatori per mano accompagnandoli alla conoscenza di uno straordinario campione di ciclismo, Fausto Coppi. La manifestazione si avvale della collaborazione della proprietà dell’Outlet Village e del suo personale oltre che del supporto del Comune di Brugnato che ha raccolto con entusiasmo e disponibilità l’invito del Consorzio ‘Il Cigno’. Per partecipare è richiesto agli adulti un piccolo contributo di 5 euro da versare prima della partenza mentre per i ragazzi sotto i diciotto anni l’adesione è gratuita. L’appuntamento è inserito nella rassegna ‘Intrecci di storie’ inserita nel progetto ‘Una via, tanti cammini. La Via dei Monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie’ sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e giunta quest’anno alla seconda edizione. Il Consorzio ‘Il Cigno’ ha inteso promuovere, nell’ambito del progetto, tutta una serie di eventi in virtù della collaborazione dei partner, delle istituzioni e delle attività economiche presenti sul territorio. Cinque spettacoli teatrali prodotti da compagnie operanti a livello nazionale costituiscono il cuore del progetto spaziando dai temi storici al ricordo delle grandi figure del ciclismo, dal burattino Pinocchio alla riscoperta della natura e del bosco. Ulteriori informazioni sono disponibili inviando una mail a [email protected] (anche per le prenotazioni fino ad esaurimento dei posti).

Marco Magi