Il borgo di Nicola apre le cantine. Per il piacere di un buon calice

ll borgo di Nicola mette in mostra l’eccellenza confermando la propria disponibilità a dare forza all’avvio del progetto della “Strada del vino“. Domani, sabato, dalle 11 a mezzanotte è in programma la prima edizione della rassegna "Cantine in Festa" evento enogastronomico, organizzato e promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Luni. La manifestazione celebra i prodotti tipici del territorio, con un focus speciale sul Vermentino di Luni. Per facilitare l’arrivo nel borgo collinare e evitare ingorghi e la ricerca difficile di parcheggio saranno a disposizione bus navetta in partenza dal ponte di San Rocco.

I partecipanti potranno degustare i migliori vini locali, accompagnati da specialità culinarie. Le cantine che hanno aderito sono: Cantine Lunae Bosoni, Cantine Federici La Baia del Sole, Azienda Agrituristica La Carreccia, Azienda Agricola La Terra della Luna, Azienda Agricola La Felce, Azienda Agricola La Sarticola, La Pietra del Focolare, Cantine Bondonor e il Birrificio Owski che proporrà le sue birre artigianali. Accanto ai vini, i visitatori potranno assaporare le specialità culinarie locali, grazie alla partecipazione di: Baldini Carne, Azienda Agricola L’Annunziata, La Chicca Gastronomia, la Pro Loco di Ortonovo, l’Associazione Le Ragazze del Borgo e l’Associazione Le Maestà di Nicola. L’evento sarà arricchito da musica dal vivo e dj set per un’esperienza unica fino a mezzanotte.

All’entrata, sarà possibile acquistare la sacchetta personalizzata con calice. I gruppi organizzati di almeno 15 persone avranno diritto a una scontistica di 5€ sul pacchetto. Le prenotazioni per i gruppi possono essere effettuate scrivendo a [email protected] indicando il nome dell’organizzatore e il numero di persone partecipanti. Gli organizzatori ricordano inoltre, per evitare disguidi, che per problemi tecnici dovuti alla ricezione della zona, non sarà possibile pagare l’acquisto del pacchetto assaggio e eventuali aggiunte con il POS, ma soltanto in contanti.

m.m.