Il borgo aspetta il premio Orsini tra poesia arte e tanta musica

Grande attesa per la 40 esima edizione del premio nazionale di poesia “Cesare Orsini” in programma domenica nel borgo collinare di Ponzano. Il tradizionale evento culturale curato dal Comune di Santo Stefano Magra celebra l’amore attraverso i versi poetici di Eugenio Montale e l’unione di più arti: la poesia, l’arte e la musica. Si inizia alle 17.15 con l’esposizione di quadri degli artisti del territorio e la partecipazione di diversi artisti all’Open Call “Borgo in arte” con l’esposizione delle loro opere. Nel corso del pomeriggio verrà svelato il quadro del pittore Eliseo Andriolo per la rassegna “Muri Parlanti”, alla quale nelle edizioni precedenti hanno partecipato i maestri Luciano Viani, Walter Orlandi, Giobatta Framarin, Graziano Guiso ed Enrico Lazzini. Nel programma dell’intensa rassegna è inserito anche un suggestivo tuffo nella storia delle tradizioni contadine attraverso “Il museo dell’Agricoltura”, nato grazie alla volontà del giovane Filippo Calcagnini con l’aiuto di Giuseppe Tanca. Una bella e preziosa testimonianza degli antichi mestieri ormai scomparsi. La premiazione dei partecipanti al concorso è in programma alle 18 nella piazza della Chiesa. Saranno presenti alla cerimonia di lettura e premiazione delle opere scelte la sindaca Paola Sisti, l’assessore alla xultura Paolo Ruffini e la consigliera comunale Marzia Bertolla. La giuria è composta dalle esperte Carla Cozzani, Paola Cossu, Maria Milda Ferrari, Maria Teresa Giannoni, Marcella Tasso, Donatella Zanello (in qualità di presidente) e del promotore del premio, il giovanissimo poeta Francesco Piscitelli. Le liriche scelte dai giurati che si aggiudicheranno i primi posti ci saranno lette dall’attore Alessandro Albertini rappresentante dell’Associazione culturale “Le metamorfosi dell’acqua”. Il tutto verrà allietato dalle note musicali del maestro Claudio Galazzo e dalla cantante Dejanira Giannarelli.