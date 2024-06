Il borgo aspetta. Benvenuto . Vermentino

Nel borgo si beve la qualità. Saranno migliaia i visitatori e appassionati che domani e domenica si aggireranno tra gli stands, cantine e atri di antichi palazzi trasformati in punti di accoglienza nella tredicesima edizione di "Benvenuto Vermentino" la rassegna dedicata al vino organizzata dal Comune di Castelnuovo Magra, in collaborazione con Enoteca Regionale della Liguria, Consorzio di Tutela dei vini Dop e Igp della Provincia della Spezia, Pro Loco e Arci Castelnuovo Magra, Agriservice con il patrocinio di Regione Liguria e della Cciaa. Verranno allestite 32 postazioni e 35 aziende, con oltre 150 etichette di vini prodotti da uve Vermentino, provenienti da Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica. Presenti anchi i produttori di olio d’oliva e altri prodotti tipici locali negli stands di piazza Querciola. Le due giornate saranno movimentate da incontri culturali, mercati, musica, solidarietà e premiazioni. E’ consigliabile per non rischiare ingorghi e ricerche di parcheggi servirsi del bus navetta gratuito messo a disposizione dall’amministrazione comunale in partenza dal centro commerciale La Miniera con diverse partenze nel corso della giornata. Domani alle ore 18.30 verrà consegnato dalla neo sindaca Katia Cecchinelli il riconoscimento di Ambasciatore del Vermentino, consegnato alla Fondazione Aut Aut che si occupa di inserire nel mondo del lavoro giovani con autismo. Sarà l’occasione per ammirare le bellezze del borgo e la mostra fotografica "Sulle tracce di Marco Polo" di Michael Yamashita, allestita nella Torre del Castello dei Vescovi di Luni mentre domenica dalle 9 è in programma la camminata "Trekking tra i vigneti" in partenza alle 9 dall’area verde di Molino del Piano organizzata con il Cai di Sarzana.

m.m.