Il bisogno di andare di Magellano, lettura-show all’ex Opificio Vaccari

La più grande avventura umana, quella della prima circumnavigazione del globo compiuta da Ferdinando Magellano, in scena questa sera all’Opificio Calibratura. Prosegue con ‘Magellano, del bisogno di andare’ uno spettacolo di teatro amatoriale ‘Su il sipario!’, la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra.

Oggi, alle 21, Roberto Alinghieri, Gloria Clemente, e Davide Sinigaglia porteranno in scena nell’area Vaccari uno spettacolo-lettura che ripercorrerà la più grande spedizione di tutti i tempi, avvenuta ben cinquecento anni fa. Per millenni l’uomo è andato, ha superato ogni limite, affrontato l’avventura vera, quella che non conosce la meta. Con questo spirito partì la più grande spedizione di tutti i tempi e, da allora, come seguendo una scia, la scia della nube di Magellano, milioni di studiosi, lettori e semplici appassionati si sono fatti guidare dalla galassia di emozioni che hanno dato vela al grande navigatore, inseguendo assieme a lui il più grande dei sogni: scoprire qualcosa che nessuno ha mai conosciuto, scoprire sé stessi.

Durante lo spettacolo le parole dell’attore Roberto Alinghieri, di Antonio Pigafetta (biografo e compagno di viaggio di Magellano) e di Stefan Zweig (massima autorità storica del viaggio del grande esploratore) verranno accompagnata dalle musiche - come l’Ave Maria di Tomás Luis de Victoria, le pavane, Mas vale trocar di Tomás Luis de Victoria -che con tutta probabilità l’equipaggio dell’epoca cantava e suonava per sconfiggere la malinconia.

Attraverso variazioni ironiche e di riflessione, la storia porta anche a ragionare sullo scempio provocato dall’uomo e dalla sua sconfinata voglia di possesso. In questo caso saranno Fiume Sand Creek di Fabrizio De André e i Watussi di Edoardo Vianello ad accompagnare gli spettatori durante le divagazioni sul tema del racconto.

Per informazioni contattare il 335 5857488 o scrivere a: [email protected]

E.S.