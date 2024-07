“Il bilancio della Regione Liguria non subirà i temuti tagli di spesa”

Genova, 25 luglio 2024 - “Si tratta di una manovra che si caratterizza per un’attenzione agli aspetti sociali e alle fasce più deboli con il fondo affitti e il sostegno alle abitazioni in locazione e le borse di studio per gli studenti, oltre che per una grande attenzione, con oltre 300mila euro, alla cultura, agli spettacoli dal vivo, ai teatri, nonostante questo assestamento sia prevalentemente tecnico per adeguare le entrate e le spese di natura vincolata alle effettive assegnazioni e nonché effettuare alcune rimodulazioni alla spesa discrezionale”. Lo ha dichiarato il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana presentando l’assestamento di bilancio 2024.

Una manovra complessiva che vale oltre 81 milioni di euro derivanti da maggiori entrate di natura vincolata oltre che dall’applicazione di avanzo vincolato pari a e 7,2 milioni.

“La crisi internazionale e il rialzo dei tassi di interesse – ha continuato Piana – ha avuto pesanti ripercussioni anche sui bilanci delle regioni, nonostante ciò il bilancio della Regione Liguria, anche quest’anno mostra una sostanziale tenuta senza necessità di ricorrere ai temuti tagli nella spesa, confermando le somme stanziate, con il bilancio di previsione 2024-2026, pur non potendo procedere ad ulteriori significativi aumenti di spesa”.

In particolare per il 2024: si prevede 1,7 milioni di euro per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; si stanziano ulteriori 500mila euro per borse di studio per la spesa relativa ai contributi di iscrizione e frequenza scolastica sostenuta dalle famiglie; si garantisce 300mila euro per interventi diretti o indiretti a sostegno delle fasce deboli; si aumenta di 100mila euro il fondo regionale per le politiche sociali; si ripristina il cofinanziamento regionale per l’attuazione del complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 con 4 milioni di euro; si prevedono 400mila euro per interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; si continua a investire con 326mila euro sulla cultura, sullo spettacolo dal vivo e di interesse regionale; si prevedono poi 273mila euro su varie attività come quelle per la scuola interregionale di polizia locale, la tutela dei consumatori, attività sportive, promozione dei prodotti tipici e treni storici.

Le nuove assegnazioni di fondi vincolati riguardano in particolare il settore della tutela della salute (85,4 milioni di euro), della protezione civile ed emergenze (74,6 milioni di euro), dello sviluppo economico e competitività (7,5 milioni) e delle politiche sociali (2,9 milioni).