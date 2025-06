Il bando del Parco nazionale. Locazione e noleggio nell’Amp. Presentate oltre 200 domande

Centotrenta autorizzazioni disponibili, oltre duecento istanze per accaparrarsele. Un overbooking atteso, quello relativo alla manifestazione di interesse lanciata dal Parco nazionale delle Cinque terre per il rilascio delle autorizzazioni 2025 per l’esercizio dell’attività di locazione e noleggio di unità da diporto nell’Area marina protetta. Un percorso avviato dal Parco a seguito delle decisioni del Tar, che aveva impallinato il disciplinare integrativo 2024 – nella parte in cui il Parco aveva subordinato il rilascio delle autorizzazioni alla sottoscrizione di un protocollo tecnico che obbligava le aziende a modificare l’alimentazione delle proprie barche da endotermica a elettrica – costringendo l’ente di Manarola a varare un disciplinare transitorio e, contestualmente, l’iter per il rilascio delle autorizzazioni annuali per il 2025. La prima fase dell’iter si è chiusa nei giorni scorsi, con numeri facilmente pronosticabili alla vigilia, dato l’altissimo interesse da parte delle aziende di locazione o noleggio delle unità da diporto a operare nelle acque (e con i turisti) del Parco. Le domande presentate dalle imprese sono state di poco superiori a duecento, nettamente superiori alla soglia individuata dal disciplinare transitorio, che individua in 130 le autorizzazioni assentibili dall’ente (al netto di possibili deroghe che potrebbero far aumentare il contingente delle imprese autorizzate). Dati che hanno imposto dunque l’avvio di un secondo step, quello del bando vero e proprio, per stabilire l’assegnazione delle autorizzazioni 2025. Così è stato deciso l’altro ieri nel corso della riunione del Consiglio direttivo, con il bando che sarà pubblicato già nei prossimi giorni, riservato solo alle imprese che già avevano presentato la manifestazione di interesse. Il bando sarà attivo per una decina di giorni, con l’iter che dovrebbe concludersi – salvo intoppi – entro la fine del mese di giugno, in linea dunque con l ’ultima proroga firmata alcune settimane fa dal presidente del Parco nazionale, Lorenzo Viviani, che aveva ’allungato’ la validità delle autorizzazioni 2024 al prossimo 30 giugno. Nel frattempo, accanto all’iter per l’assegnazione delle autorizzazioni, proseguono gli approfondimenti del Parco rispetto alla possibilità di rimettere mano al regolamento per l’Area marina protetta in vista del prossimo anno e dei successivi bandi per il rilascio delle autorizzazioni.

Matteo Marcello